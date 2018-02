Inter-Crotone 1-1, San Siro fischia

ROMA, 3 FEB - L'Inter non va oltre l'1-1 con il Crotone ed al termine i fischi di San Siro piovono sulla squadra di Spalletti, giunta al quinto pareggio consecutivo. Il distacco dalle prime è sempre più consistente e nemmeno il ritorno di un ex mai dimenticato come Walter Zenga, molto applaudito, ammorbidisce la stizza dei tifosi. Eder, in campo al posto dell'infortunato Icardi, ha il merito di sbloccare la partita al 23 del primo tempo con un colpo di testa, complice una deviazione di Faraoni che rende la traiettoria del pallone imprendibile per Cordaz. Il Crotone però non si demoralizza e al 15' della ripresa coglie il meritato pareggio con un destro di Barberis, bravo a sfruttare un rimpallo in area di rigore. Nel finale il neoacquisto Rafinha sostituisce Candreva, ma senza lasciare il segno. L'Inter resta quarta a quota 45 punti, il Crotone sale a 20 al diciassettesimo posto.