I Della valle in visita alla Fiorentina

FIRENZE, 3 FEB - Visita di Diego e Andrea Della Valle nel ritiro bolognese della Fiorentina. I due proprietari viola, dato il delicato momento che sta attraversando la squadra reduce dalla disfatta interna con il Verona, hanno deciso di incontrare tecnico e giocatori alla vigilia della gara con il Bologna. Al seguito dei viola anche il dg Pantaleo Corvino e il club manager Antognoni. E' la prima volta in questa stagione che i Della Valle hanno un contatto diretto con la squadra: l'ultima era stata nella primavera scorsa, cui seguì a fine giugno il comunicato per annunciare, in risposta ai contestatori, l'intenzione di cedere il club.