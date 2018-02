Sagna al Benevento, ma domani non gioca

BENEVENTO, 3 FEB - Alla vigilia del derby campano con il Napoli il Benevento inserisce un altro tassello nella propria rosa: è di oggi l'accordo con l'esperto difensore francese Bacary Sagna, ex Arsenal e Manchester City e colonna dei Blues di Francia vicecampioni d'Europa nel 2016, pescato tra gli svincolati. Il difensore francese, di origini senegalesi, ha firmato un contratto che lo lega al club giallorosso fino al prossimo 30 giugno con opzione di un anno. Il neo giallorosso, 35 anni tra qualche giorno, non sarà della partita domani sera, ma altri neo acquisti sono pronti a debuttare proprio nel testa-coda con il Napoli. Tra i pali spazio a Puggioni, proveniente dalla Sampdoria e al debutto assoluto in giallorosso. Nella linea difensiva, quasi certamente a tre, dovrebbe esordire Alin Tosca (rumeno ex Betis Siviglia) accanto al recuperato Costa e a Djimsiti. Ha recuperato da qualche fastidio fisico Cataldi che dovrebbe essere regolarmente in campo ed è probabile l'esordio dal primo minuto del brasiliano Sandro.