Fabbricini, Mancini ct? non si è parlato

ROMA, 3 FEB - Roberto Mancini prossimo ct azzurro? "Sono esercitazioni giornalistiche, non si è ancora parlato di questo in Via Allegri". Taglia corto così il commissario della Figc, intervenuto a Radio Sportiva. "Abbiamo due impegni a marzo con la Nazionale e per ora pensiamo a chi si occuperà di questo. Con Di Biagio siamo in contatto e parleremo presto con lui, che comunque ha impegni importanti con l'Under 21. Con molta serenità affronteremo tutto. L'immediato e il futuro prossimo sono legati, contatti con persone possono esserci stati ma non da parte mia. I nomi fatti dai giornali sono di allenatori sotto contratto. E' una situazione da affrontare con serenità non bisogna fermarsi a questi perché possono esserci anche altre strade, i giri esplorativi si fanno a tutto tondo, e dobbiamo considerare anche le disponibilità economiche della Federazione. Tornare ai ct espressi da Coverciano? E' una cosa che mi trova d'accordo".