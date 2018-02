Ballardini, Genoa obbligato a far di più

GENOVA, 3 FEB - Una Lazio che non fa "paura" ma solo "se il Genoa è il Genoa che io conosco: una squadra che sa stare in campo, attenta, seria e umile e con tanta voglia di uscire da questa situazione" e soprattutto un Genoa che "deve fare di più perché non basta quello che si è fatto e bisogna sottolinearlo". Davide Ballardini non nega il valore degli avversari: "sono una squadra forte senza punti deboli. Sanno stare bene in campo e hanno una rosa ben costruita. Noi dovremo avere maggiore presenza vicino alla loro porta ma senza perdere la compattezza e l'equilibrio". Il tecnico del Genoa è sempre chiaro e diretto e a due giorni dalla sfida con la Lazio, lunedì sera all'Olimpico, più che agli avversari pensa alla sua squadra reduce dalle sconfitte con Juventus e Udinese. "A Torino ci può stare di perdere anche se avremmo potuto essere più bravi, la sconfitta con l'Udinese ci fa capire invece che si può migliorare perché abbiamo le capacità per fare di più e meglio e questo è un obbligo per noi".