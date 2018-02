Uefa: Panatinaikos rischia stop Europa

(ANSA-AP) - NYON, 2 FEB - Se entro la fine del mese il Panatinaikos non garantirà il pagamento dei debiti ai creditori sarà escluso dalla prossima stagione della coppe europee, Champions o Europa League. L'aut aut è arrivato oggi dall'Uefa che ha sanzionato il club greco di 100mila euro, aggiungendo che altri 100mila ne dovrà pagare se non soddisferà i creditori entro il 1/o marzo. L'Uefa non ha specificato l'ordine di grandezza del debito del club ellenico. Finalista della Coppa dei Campioni nel 1971, il Panatinaikos è attualmente all'8/o posto nel campionato greco.