Inter: Icardi non convocato col Crotone

MILANO, 2 FEB - Mauro Icardi non sarà convocato per la partita casalinga dell'Inter contro il Crotone domani sera alle 20:45. "Icardi - dice Luciano Spalletti in conferenza stampa ad Appiano Gentile - vorrebbe giocare anche da casa. Potevamo provare un recupero fatto di incertezza, ma non volevano perderlo per un tempo maggiore del previsto". Icardi ha riportato un infortunio in allenamento.