Perinetti, cessione Pellegri inevitabile

GENOVA, 2 FEB - "Siamo dispiaciuti per la cessione di Pellegri perché avremmo voluto godercelo di più ma di fronte a certe situazioni è difficile per la società resistere e anche per il ragazzo che ha avuto un'occasione straordinaria, sia economica che professionale". Così Giorgio Perinetti, d.g. del Genoa, ha commentato la cessione del gioiello rossoblù ai francesi del Monaco. "Abbiamo resistito a tante richieste - ha aggiunto - ma per il futuro non dico in maniera ipocrita che riusciremo a mantenere tutti i giocatori importanti che abbiamo. In questo sistema calcio è molto difficile resistere non solo per la società ma anche per i giocatori". Il dg rossoblù ha quindi affrontato il tema Criscito. "E' in scadenza e se vuole tornare in Italia le porte del Genoa saranno sempre aperte".