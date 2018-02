Bielsa chiede 18,6 mln al Lille

ROMA, 2 FEB - Marcelo Bielsa rivendica poco più di 18 milioni di euro dalla sua ex squadra, il Lille, la cui panchina aveva lasciato il 22 novembre, prima di essere esonerato il 15 dicembre. Secondo L'Equipe, il tecnico argentino sostiene che gli debbano essere pagare l'intero importo previsto dal contratto, come prevedrebbe una clausola in caso di licenziamento prematuro. La cifra rivendicata da 'El loco', secondo i media francesi, è di 18,6 milioni, di cui 13,6 di salario e 5 di danni di immagine.