Lega A: Malagò, bando o nuove soluzioni

ROMA, 2 FEB - "Corradi ha ragione sui diritti tv, stamattina l'ho incontrato e abbiamo fatto una call con l'altro vice commissario Paolo Nicoletti, perché oggi c'è una nuova puntata. Verificheremo bene sull'eventualità del rimanere nell'ambito di un bando o di procedere in altro modo. Abbiamo creato una chat noi tre per parlare di problemi di Serie A". Lo dice il presidente del Coni e neo commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, parlando a margine di un evento al Foro Italico che ha seguito un incontro con il vice commissario Bernardo Corradi e una call con l'altro vice commissario Paolo Nicoletti da Milano. "Le priorità del calcio italiano sono cercare il prima possibile di dare delle risposte a problematiche che se non ci fossero non ci sarebbe stato il commissariamento. Andiamo con buonsenso", ha aggiunto Malagò, che al leader della Lega Nord, Matteo Salvini, preferisce non replicare: "Non risponderò mai a esponenti politici o leader di partito".