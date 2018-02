Mazzarri "l'Europa? Ora penso alla Samp"

TORINO, 2 FEB - "Non mi piace parlare di obiettivi, pensiamo partita per partita: domani giocheremo contro la Sampdoria che è in un momento di grande entusiasmo". La sfida con i blucerchiati non è uno spareggio per l'Europa secondo il tecnico granata Mazzarri: "Vincere a Roma dà autostima e i blucerchiati non ne avevano bisogno visto il grande campionato fatto fino ad oggi - spiega l'allenatore del Torino -. Noi dobbiamo migliorare la prestazione fatta con il Benevento per poter uscire con un risultato positivo". Difficile vedere in campo Belotti, Ljajic e Ansaldi dal primo minuto - "non garantiscono ancora i 90'" -, probabile la conferma della squadra che ha vinto con il Benevento con il 4-3-3: "Domani lo vedrete - la risposta intrisa di pretattica -, con il Sassuolo abbiamo cambiato in corsa il modulo, se ci sarà bisogno si partirà con difesa a 4 e speriamo che non si debba cambiare".