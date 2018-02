Fifa: Blatter pensa a nuovo ricorso

(ANSA-AP) - ZURIGO, 2 FEB - ''Siccome sono emersi nuovi fatti, è tempo di rimettere in discussione la decisione del comitato etico della Fifa sulla mia squalifica di sei anni'': lo scrive sul suo profili twitter Josep Blatter. L'ex presidente della federcalcio mondiale, starebbe pensando ad un nuovo ricorso contro la squalifica di sei anni inflittagli per la vicenda del pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri che lo stesso Blatter verso' a Michel Platini nel 2011, dopo 'bocciatura' del Tas, il tribunale per l'arbitrato sportivo, nel dicembre del 2016.