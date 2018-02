De Laurentiis "Deluso da Verdi"

ROMA, 2 FEB - "Sono rimasto deluso da Verdi, perché Verdi mi aveva detto di sì. Eravamo d'accordo, avevamo già preparato i contratti sia con il Bologna sia con il giocatore, ma quando è arrivato il momento di chiudere è arrivata una telefonata di Branchini, che mi disse che non sapeva cosa fare e che aveva già chiamato Giuntoli, dicendogli che il ragazzo non voleva più venire". Così il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ricostruisce a Premium la 'telenovela' legata all'attaccante del Bologna, passando poi a parlare anche dell'eventuale sostituto, Matteo Politano, poi non arrivato nemmeno lui ("Non ha la qualità di Verdi e non può ricoprire i tre ruoli. Sarebbero stati soldi buttati"". Infine una battuta anche sul tecnico Maurizio Sarri: "Mi dispiacerebbe moltissimo se qualcuno ce lo portasse via, però non posso costringerlo a restare: se c'è una clausola rescissoria ne dovremo prendere atto. La cancellerei volentieri".