Costacurta, assicuriamo grande impegno

ROMA, 1 FEB - "Ringrazio la Giunta del Coni per questa possibilità che ha dato, assicuriamo a tutti un grandissimo impegno. La cosa che mi sorprende è che io ho giocato con 14 palloni d'oro ma questa è la squadra più prestigiosa con cui ho a che fare". Così Alessandro Costacurta, nominato vice commissario straordinario della Figc. "Mi hanno detto che dovrò fare delle cose bellissime, le cose che sognavo di fare", dice l'ex calciatore. "Il ct? I nomi sono quelli già sentiti, persone che hanno condiviso con me partite con nazionale anche militare. Dobbiamo cominciare con i colloqui - assicura Costacurta - i tempi non sono frettolosi ma bisogna iniziare a muoversi e il prima possibile andare a parlare con loro Si dovrà valutare quelle che sono le persone - conclude Costacurta - Siamo i migliori al mondo, come chef, allenatori e ricercatori siamo i migliori al mondo. Godiamoceli".