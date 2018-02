Figc: Fabbricini, abbiamo tanto da fare

ROMA, 1 FEB - "Potete capire la mia soddisfazione. E' un grande onore, essere al servizio dello sport è sempre stata la mia peculiarità. Sono davvero felice perché c'è una squadra forte". Così Roberto Fabbricini, nominato commissario straordinario della Figc dalla Giunta Coni. "Rinuncio alla Corea, quasi integralmente e questo per me vuol dire qualcosa, ma lo spirito di servizio mi spinge a fare questo passo e la fiducia ricevuta dalla Giunta mi aiuta - aggiunge Fabbricini -. Non credo di essere un carneade, chi lo pensa forse è entrato da poco nel mondo dello sport. La mia militanza a livello dirigenziale è una garanzia". "Dobbiamo fare tantissime cose, con una velocità giudiziosa, non dobbiamo essere precipitosi, dobbiamo avere un contatto col mondo del calcio a tutto tondo, con tutte le componenti - spiega quindi il neo commissario -. Tutti dovranno collaborare. Dobbiamo fare in modo di riconsegnare a chi vorrà prendere in mano la Figc una bella famiglia pronta a risollevarsi".