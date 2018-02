N'Koulou "Mazzarri è più puntiglioso"

TORINO, 1 FEB - La differenza tra Mazzarri e Mihajlovic "è che il nuovo mister è più puntiglioso e vuole che tutti, anche chi non gioca, lavori al 100%". E' il punto di vista di Nicholas N'Koulou, difensore del Torino, il più impegnato dall'inizio dell'anno in granata: "Sono abituato a giocare una cinquantina di partite - ha spiegato il difensore ai microfoni di Torino Channel -, è sempre un piacere, quando si è giocatori si vuole esserci sempre e mettersi al servizio della squadra". Domenica i granata saranno a Marassi contro la Sampdoria, sfida fondamentale per le velleità europee dei granata: "Siamo una squadra temibile, lavoriamo duramente, - conclude N'Koulou - ieri abbiamo fatto doppio allenamento e speriamo possa portarci dei risultati positivi".