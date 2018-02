Vicini: a esequie numerosi ex azzurri

BRESCIA, 1 FEB - Sono parecchi gli ex giocatori della nazionale che hanno voluto essere presenti ai funerali del ex ct Azeglio Vicini che si celebrano questo pomeriggio nel Duomo di Brescia. Tra questi, Franco Baresi, Beppe Bergomi, Stefano Tacconi e Paolo Maldini. Partecipa anche l'allenatore Renato Ulivieri in una cattedrale che si sta lentamente riempiendo. "Ha avuto il grande merito di aver creato un grande gruppo" ha detto tra le altre cose Tacconi prima di entrare in chiesa.