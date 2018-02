Morto Vicini, Zenga'ha cresciuto uomini'

CROTONE, 1 FEB - "E' giusto che io ricordi Azeglio Vicini, una persona che è stato un grande, non solo per quello che ha fatto, ma per quello che ha prodotto: una squadra. Ed ha cresciuto degli uomini che, da quella squadra, adesso sono tutti impegnati in qualcosa di importante. E questo lo dobbiamo a lui. E' stato un uomo che mi ha dato tantissimo ed al quale ero affezionato". A dirlo è stato il tecnico del Crotone Walter Zenga all'inizio della conferenza stampa in vista della partita contro l'Inter, ricordando il suo allenatore ai tempi della Nazionale Under 21 e dei Mondiali di Italia '90.