Bologna, Verdi fermo un mese

BOLOGNA, 1 FEB - Brutte notizie per il Bologna di Roberto Donadoni: Simone Verdi dovrà rimanere ai box per il prossimo mese. Il fantasista era stato costretto al cambio al 4' della sfida di domenica tra il Napoli, il club che ha inseguito il giocatore nel mercato di gennaio, e i rossoblù. Verdi aveva accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e gli ulteriori accertamenti a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero previsti dai medici del club sono di circa 30 giorni. Nel prossimo mese di campionato per il Bologna sono in programma le sfide con Fiorentina, Inter, Sassuolo, Genoa e Spal.