Morto Vicini, l'omaggio di Maradona

ROMA, 1 FEB - "Azeglio Vicini è stato una grande persona e un grande tecnico, che in Italia e nel mondo già è difficile incontrare. Lo ricordo con grande affetto e rispetto… che riposi in pace". Con questo post sul proprio profilo Instagram, Diego Maradona ricorda il ct azzurro scomparso ieri, suo avversario nella semifinale dei Mondiali di Italia '90. E dopo i funerali di oggi a Brescia, domani alle 14.30 nella chiesa di San Giacomo sul porto canale a Cesenatico (la stessa dei funerali di Marco Pantani) sarà celebrata una cerimonia per l'ex ct della nazionale Azeglio Vicini, prima di tumulare il feretro nella tomba di famiglia, a pochi passi da quella del 'Pirata'. Cesenatico infatti è stata importantissima nella vita dell'ex Ct. Nato a Cesena, ha trascorso l'infanzia nella cittadina, dove ha anche mosso i primi passi calcistici. La sua casa è vicino al grattacielo e lì trascorreva lunghi periodi dell'anno. Alla cerimonia prenderà parte il sindaco Matteo Gozzoli.