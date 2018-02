Bruno Peres spiega il suo no al Genoa

ROMA, 1 FEB - ''Ho preso la decisione di restare alla @officialasroma. Non l'ho fatto per orgoglio anche se sarebbe stato più facile per me voltare pagina''. In un post su Instragram il laterale della Roma, Bruno Peres, spiega le ragioni della sua rinuncia a lasciare la capitale per andare a giocare nel Genoa. ''Quello che mi ha convinto è stato l'amore per questa città - aggiunge il brasiliano - per questi colori e per la gente della Roma. Non avrei potuto lasciare in questo modo. Voglio riscattarmi e aiutare in ogni modo possibile i compagni, il Mister e la società a tagliare i traguardi che questa squadra merita. Tutti insieme. Sempre #ForzaRoma !!!''. (