City vince e allunga su United battuto

ROMA, 31 GEN - Il Manchester City batte 3-0 il West Bromwich ed aumenta il distacco dal Manchester United, sconfitto 2-0 dal Tottenham nel turno infrasettimanale di Premier League, dedicato alla 25/a giornata. La prima rete del Tottenham, segnata da Eriksen, arriva dopo appena 10.5 secondi dal fischio d'inizio ed è la terza più veloce di sempre nel campionato inglese. Ora tra la prima e la seconda in classifica ci sono 15 punti. Con 50 punti il Liverpool, che ieri aveva vinto in trasferta 3-0, aggancia al terzo posto il Chelsea, crollato in casa (0-3) con il Bournemouth. Quinto posto per il Tottenham, a 48, sesto per l'Arsenal a 42, che ieri è caduto (3-1) sul campo dello Swansea.