Milik torna ad allenarsi con il gruppo

NAPOLI, 31 GEN - Arkadiusz Milik è tornato oggi ad allenarsi in gruppo per la prima volta dopo l'operazione ai legamenti crociati del ginocchio. L'attaccante del Napoli ha svolto insieme ai compagni la seduta del mattino a Castel Volturno che ha previsto per centrocampisti e attaccanti attivazione e circuito di forza. Nel pomeriggio ha poi svolto il suo piano di allenamento specifico. "Sono davvero felice di poter fare, di nuovo, la cosa che amo di più", ha scritto Milik sul suo profilo Istagram per celebrare il ritorno all'allenamento con i compagni. L'attaccante ha anche scherzato con una frase per la sua fidanzata: "Jessica, non esserne gelosa!". Il polacco è stato operato lo scorso 25 settembre dopo essersi rotto il crociato nel match contro la Spal a Ferrara.