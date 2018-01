S.Ciro,tifosi Napoli festeggiano Mertens

NAPOLI, 31 GEN - Si chiama Dries, ma a Napoli per tutti è ormai "Ciro". Mertens viene chiamato con il suo nuovo nome napoletano già da tempo e così oggi è stato festeggiato nel giorno di San Ciro, nome molto comune a Napoli. Alcuni tifosi hanno anche portato al bomber azzurro a Castel Volturno una confezione regalo di limoni di Sorrento: Mertens ha ringraziato attraverso una sua foto con il dono in mano che è stata pubblicata sui social del magazziniere del Napoli, Tommaso Starace, volto molto seguito dai tifosi azzurri. Mertens ha meritato il soprannome di Ciro grazie al suo grande affetto per Napoli, come ha spiegato qualche tempo fa lui stesso: "Mi chiamano Ciro perché mi piace Napoli, esco tanto e vado a mangiare in molti posti in città".