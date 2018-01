Campana, Vicini era un uomo di valore

ROMA, 31 GEN - "Se n'è andato un uomo di valore, un calciatore importante e corretto, un compagno di squadra con la maglia del Vicenza al Torneo di Viareggio e nel campionato di serie A, un ottimo commissario tecnico della Nazionale con un campionato del mondo non vinto per un soffio". Sono le parole di Sergio Campana, ex presidente dell'Assocalciatori, in ricordo di Azeglio Vicini. "Per diversi anni, con ottimi risultati, abbiamo lavorato assieme in una commissione federale, lui come presidente dell'Associazione allenatori, io come presidente dell'Aic. Ho perso soprattutto un amico, una persona che non dimenticherò".