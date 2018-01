Baldissoni,cercheremo soluzioni a crisi

ROMA, 31 GEN - "Una squadra poco tranquilla entra inevitabilmente in un periodo di crisi". Il dg della Roma, Mauro Baldissoni, sintetizza così il momento nero vissuto dalla squadra allenata da Di Francesco. "Da metà dicembre in poi le prestazioni e i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative: c'è da lavorare e la delusione della gente è giustificata, la loro frustrazione è la nostra" spiega il dirigente, ospite della trasmissione 'Tutti Convocati' su Radio24. "Capiamo lo sfogo dei nostri sostenitori, non possiamo biasimarlo. Nella squadra c'è stato un calo mentale che ha portato a prestazioni caratterizzate da timori e paura - sottolinea Baldissoni -. Una squadra poco tranquilla entra inevitabilmente in un periodo di crisi. È un tema sul quale ci interroghiamo, cercheremo di trovare delle soluzioni".