Chiellini, Napoli? Sarà una bella lotta

TORINO, 31 GEN - "Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, altrettanto possono dire loro di noi. Questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno". E l'analisi di Chiellini sull'andamento del campionato, con il Napoli in testa con un punto di vantaggio sulla Juventus: "Nei grandi campionati europei il campionato è assegnato o quasi - ha spiegato a Sky il difensore bianconero -, quindi sarà una bella lotta e siamo pronti, li rispettiamo ma la vogliamo vivere fino in fondo, ad aprile o maggio, quando si deciderà lo scudetto". Chiellini ha anche derubricato a "chiacchiere da bar" la disputa tra le due filosofie di gioco di Napoli e Juventus: "Siamo due squadre diverse con strutture diverse - ha aggiunto -, basta vederci in campo. Noi siamo più fisici, loro rapidi e tecnici. Meglio o peggio? Non credo si possa dire, se un solo punto ci separa vuol dire che entrambe le squadre riescono a rendere al meglio".