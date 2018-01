Baldissoni felici permanenza Dzeko

ROMA, 31 GEN - "Se la Roma avesse avuto l'esigenza di vendere Dzeko lo avrebbe fatto. Il club ha invece mantenuto le sue posizioni. Non abbiamo avuto fretta e non abbiamo accelerato nella trattativa. Edin è un grande campione e siamo felici che sia rimasto". Così il dg della Roma, Mauro Baldissoni, ospite della trasmissione 'Tutti Convocati' su Radio24. "Non credo faremo molto nelle prossime ore di mercato, sostituiremo nella rosa Emerson Palmieri con Jonathan Silva che sta ultimando le visite mediche" aggiunge Baldissoni, ricordando che "le cessioni fatte dal club non hanno mai intaccato la competitività della squadra. Sono state condizionate da regole internazionali. La Roma non ha bisogno di soldi, quando servono c'è una proprietà solida che li mette: negli ultimi 15 mesi ci ha inviato 98 milioni. Il parametro di bilancio, però, non considera i contributi della proprietà come attivi per mettere a paro le perdite" conclude Baldissoni, annunciando novità sul fronte del main sponsor "potrebbe essere annunciato a breve".