Figc: lo scetticismo di Cairo

MILANO, 31 GEN - "La mancata elezione del presidente della Figc la considero una sconfitta per tutti. Non credo che il commissario arrivi con la bacchetta magica e sistemi tutto lui, ma vedremo". Lo dice il presidente di Rcs e del Torino Urbano Cairo dal palco della Sala Buzzati di Milano nel corso della presentazione del Festival dello Sport. Poi Cairo attacca il presidente dell'Aic Damiano Tommasi che ha fatto votare ai calciatori scheda bianca al ballottaggio il giorno dell'elezione del presidente della Figc: "mi era molto piaciuto per le cose che aveva detto, all'atto pratico ha fatto una cosa che mi ha veramente stupito, allora mi chiedo come mai? Voglio vedere chi saranno i commissari, se aveva qualche accordo e qualche assicurazione perché sarebbe brutto da una persona come lui, con la faccia pulita, fare accordi affinché tutto venga commissariato".