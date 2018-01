Malagò: Credibilità minata, ma Var è ok

ROMA, 31 GEN - "La mia opinione sulla Var è esattamente quella che sostengo da quando c'è stato l'ingresso: i casi positivi sono maggiori rispetto a quelli negativi. Sono però d'accordo che i fatti recenti minano la credibilità, in parte, della Var". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento al Foro Italico. "Ho sempre detto che questa è una stagione di studio - ha aggiunto il numero uno dello sport italiano - una stagione in cui devono urgentemente fare delle valutazioni tecniche. Sarebbe un grande errore buttar via tutto quello che di buono si è fatto".