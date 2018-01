Malagò: Figc ok se si sistema Lega di A

ROMA, 31 GEN - "In Figc c'è un aspetto di obbligatorietà, dopo l'Assemblea di lunedì. La Lega è un discorso che si protrae da tempo, non credo di esagerare se dico che la Figc si sistema se al tempo stesso si definiscono tutte le cose per bene all'interno della Lega di A". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in vista della Giunta che domani commissarierà la Figc. "È chiaro che le altre componenti sono sacre, bisogna rispettarle al massimo ma se in Lega di A non hai completato un percorso che onestamente è rimasto fermo, zoppo, la Figc non esce dai suoi problemi", dice il presidente del Coni. Sulla durata del commissariamento, Malagò rivela: "Non sono preoccupato". "Questo ragionamento non l'ho fatto. Bisogna utilizzare tutto il tempo che serve per fare le cose fatte bene. Non ci sottrarremo agli impegni e al lavoro, chi fa un pronostico sulla durata non lo capisco. Però è chiaro che qui c'è da riscrivere proprio le regole. Altrimenti c'è il rischio che i problemi comunque non si risolvono".