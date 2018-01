Calciatore pagato con criptovaluta

ISTANBUL, 31 GEN - Il Bitcoin sbarca anche nel mondo del calcio. Un club dilettantistico turco ha concluso quello che, secondo il suo presidente, rappresenta il primo acquisto di un giocatore con la criptovaluta. Il calciatore Omer Faruk Kiroglu è entrato a far parte della rosa dell'Harunustaspor per la cifra di 4.500 lire turche (circa 950 euro), metà delle quali pagate appunto in bitcoin. Un'operazione che lo stesso primo dirigente della piccola squadra, Haldun Sehit, ha spiegato all'agenzia statale Anadolu con la volontà di far conoscere il suo team "in Turchia e nel mondo".