Inter Campus ospite alla sede dell'ONU

MILANO, 31 GEN - Inter Campus ospite alla sede centrale dell'ONU a New York. Un'esperienza che si ripete dopo quelle del 2016, 2014 e 2012. L'organizzazione nerazzurra, che dal 1997 restituisce il diritto al gioco ai bambini in difficoltà in 29 paesi del mondo, ha portato la sua testimonianza durante ''Lo sport come catalizzatore per costruire società prospere e resilienti'', organizzato nell'ambito della 56 Commissione per lo Sviluppo Sociale.