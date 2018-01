Junior Tim Cup con Genoa e Sampdoria

ROMA, 30 GEN - - I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme a Eddie Salcedo del Genoa e Gianluca Caprari della Sampdoria, accolti oggi all'Oratorio La Salle di Genova. Una giornata che ha regalato emozioni a tutti i partecipanti. I ragazzi, dopo aver rivolto alcune domande agli ambasciatori di Genoa e Sampdoria, hanno poi donato loro una maglia con la scritta "Uno di Noi", simbolo dell'unione tra il calcio di vertice e quello di base. Salcedo e Caprari, insieme al capitano della squadra di un oratorio locale che partecipa al torneo, hanno poi firmato una speciale maglia che, come nell'edizione precedente, farà una "staffetta" in tutte le città dei prossimi incontri, diffondendo il messaggio e i valori del progetto in tutta Italia. Infine, tanto divertimento con alcuni dei giovani calciatori della Junior TIM Cup scesi in campo insieme agli ambasciatori delle squadre liguri.