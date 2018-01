Fiorentina c'è Dabo,Babacar verso saluti

FIRENZE, 30 GEN - "Sono molto contento di essere arrivato alla Fiorentina, ho lasciato un club storico per approdare in un altro, non vedo l'ora di mettermi al lavoro e ambientarmi prima possibile". Sono le prime parole di Bryan Dabo da neoacquisto del club viola. Il centrocampista, proveniente dal Saint-Etienne a titolo definitivo per circa 3 milioni, è sbarcato oggi a Firenze per le visite mediche e per firmare un contratto di quattro anni. Già da domani si metterà a disposizione di Pioli e della nuova squadra nella quale ritroverà Veretout, già compagno nel club appena lasciato. Intanto, l'attaccante senegalese Khouma Babacar, 25 anni, è vicino all'addio a Firenze: su di lui è piombato il Sassuolo che ha intensificato i contatti in queste ore con l'entourage del giocatore cresciuto nel vivaio viola. L'operazione potrebbe prevedere uno scambio alla pari con l'attaccante della squadra emiliana Diego Falcinelli, 27 anni.