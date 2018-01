Milan e SNAITECH contro match fixing

CARNAGO (VARESE), 30 GEN - Milan e SNAITECH in campo contro il match fixing. Montolivo, Bonaventura, Conti e Storari si sono prestati come testimonial in un video per sensibilizzare in maniera ironica il pubblico su una piaga che infetta il mondo dello sport tanto quello delle scommesse legali. "Chi ama mettere alla prova la propria competenza calcistica con la scommessa, può farlo solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa su un prodotto aggredito da corruzione e illegalità perde inevitabilmente appeal: noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente combattere questo pericolo", spiega l'ad di SNAITECH, Fabio Schiavolin, presentando a Milanello la campagna 'Giù le mani dal pallone', che prevede anche workshop per i giocatori rossoneri, dalle giovanili alla prima squadra. "Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme", dice l'ad del Milan Marco Fassone.