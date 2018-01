"Una statua per Riva", raccolta fondi

CAGLIARI, 30 GEN - Con l'apertura del conto corrente sul quale fare le donazioni e della pagina Facebook è partita ufficialmente l'operazione "Una statua per Gigi Riva" l'iniziativa di un gruppo di professionisti e appassionati cagliaritani che ha lanciato un azionariato popolare per costruire e posizionare nella città di Cagliari una statua gigante di Rombo di tuono, l'eroe dello scudetto rossoblù del 1970 e tutt'ora capocannoniere della Nazionale. "L'opera - spiega Pietro Porcella, il giornalista ideatore dell'iniziativa - in grandezza doppia del naturale, riprenderà la classica 'stamborrata' di sinistro che rese celebre 'Rombo di tuono' e vuole essere un segno di riconoscimento non solo per il campione sportivo, ma sopratutto per l'uomo saggio e coerente che dopo la carriera sportiva ha poi sposato la Sardegna e i suoi caratteri più belli". Chiunque può partecipare e diventare socio dell'iniziativa, versando individualmente una cifra minima di 10 euro