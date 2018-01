Giudice: 3 turni a Belec, 2 a Cacciatore

ROMA, 30 GEN - Tre giornate di squalifica per il giocatore del Benevento, Vid Belec, due al difensore del Chievo, Fabrizio Cacciatore che, nella ripresa della partita contro la Juventus, aveva "contestato platealmente una decisione arbitrale con il gesto delle manette rivolto per due volte verso la tribuna". Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato in tutto 11 calciatori in relazione alla partite dell'ultima giornata. Oltre a Belec e Cacciatore, tra i calciatori espulsi, un turno di stop è stato inflitto a Samuel Bastien (Chievo), Samir (Udinese), Goldaniga (Sassuolo) Pisacane (Cagliari); tra i non espulsi, squalificati per una giornata Kean (Verona), Lulic e Milinkovic-Savic (Lazio), Pezzella (Fiorentina) e Spolli (Genoa).