Juventus, operato Cuadrado

TORINO, 30 GEN - Juan Cuadrado è stato operato questa mattina a Monaco di Baviera per la pubalgia di cui soffriva da tempo. Il calciatore colombiano, come si legge nella nota pubblicata sul sito della società, è stato operato "dalla dottoressa Ulrike Muschaweck, alla presenza del dottor Claudio Rigo (responsabile sanitario del club bianconero)". Al rientro in Italia il giocatore inizierà subito la riabilitazione, con tempi di ripresa della preparazione atletica prevedibili in circa 30 giorni.