Moratti, mercato non risolve crisi Inter

MILANO, 30 GEN - "Spalletti vuole rinforzi? Sì ma poi l'allenatore deve lavorare con quello che ha e trovare delle soluzioni. D'altronde è pagato per quello...". L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti commenta il momento dei nerazzurri, reduci da 4 pareggi di fila e 4/a in classifica. Per Moratti il mercato non può risolvere la crisi: "Pastore? In questo momento non penso sia questione di andare a prendere qualcuno. Più che altro c'è la volontà di vedere giocar bene chi è qui, perché la squadra è buona. Lo ha detto anche Spalletti". Per l'ex patron: "ci potrebbe essere un motivo fisico. Non si capisce come mai, ma succede spesso dopo la pausa natalizia che la squadra abbia problemi. Mi sembra che la squadra abbia problemi di continuità, a un certo smette di giocare ed è ovvio che bisogna far sì che non accada". Poi si schiera con Icardi: "Non penso gli si possa dire molto. E' quello che ha segnato più di tutti, ricopre il ruolo di capitano con grande orgoglio. A conti fatti è quello che fa di più per la squadra".