Figc: Cantone, commissari una sconfitta

ROMA, 30 GEN - "I commissari, dovunque, sono sempre una sconfitta perché rappresentano l'incapacità dal punto di vista ordinario di risolvere i problemi". Così Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, parlando della situazione del mondo del calcio, con la mancata elezione del presidente Figc e la possibilità adesso del commissariamento da parte del Coni. Secondo Cantone "quando è necessario i commissari rappresentano una soluzione ma, parlando in generale, devono essere soluzioni ponte per ripristinare l'ordinarietà. Noi purtroppo siamo il Paese dei commissari, e lo sport non riesce nemmeno in questo senso a essere diverso dal resto del paese Dal mondo del calcio mi augurerei chiarezza perché abbiamo bisogno di una governance forte per affrontare tantissimi problemi, per affrontare un momento di grande crisi. Serve una governance forte che rimetta il calcio al centro degli interessi" ha concluso a margine del forum 'Sport Integrity' in corso al Salone d'onore del Coni.