Figc: Lotti, è una sconfitta di tutti

ROMA, 30 GEN - "Quando si arriva a una mancata elezione è una sconfitta di tutti, non va bene. Sapevamo che la situazione era questa, ora vediamo quale sarà la decisione della Giunta del Coni che si riunirà giovedì". Così il ministro dello sport, Luca Lotti, all'indomani della fumata nera dell'assemblea elettiva della Federcalcio. "Questa, ora, è l'occasione per il calcio di ripartire da zero e riscrivere anche una parte di quelle regole che hanno portato a questo stallo. Bisogna dare un nuovo impulso al movimento del calcio in Italia".