Nba, torna al successo Boston

ROMA, 30 - Si sono giocate sei partite nel turno Nba di questa notte. Sono tornati subito alla vittoria i Boston Celtics, dopo il ko patito con i Golden State. I leader della classifica della East Conference sono andati a vincere di misura in trasferta contro i Denver Nuggets con il punteggio di 111-110. In gran forma Kyrie Irving, per lui 27 punti. Buone notizie anche per gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli, reduci da una striscia negativa. Stanotte gli Hawks hanno vinto in casa contro i Minnesota Timberwolves per 105-100. Otto punti per l'azzurro. Nelle altre partite, da segnalare il successo casalingo degli Indiana Pacers sugli Hornets per 105-96, e quello in trasferta di Miami sui Dallas Mavericks per 95-88. Il miglior marcatore della notte è stato Giannis Antetokounmpo, giocatore dei Milwaukee Bucks che ha segnato 31 punti e preso 18 rimbalzi nella partita vinta dal suo team contro Philadelphia per 107-95.