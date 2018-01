Emerson verso Chelsea, Dzeko fumata nera

ROMA, 29 GEN - Emerson Palmieri è sempre più vicino al trasferimento al Chelsea. Il brasiliano della Roma infatti avrebbe raggiunto un accordo coi Blues per un contratto fino al 2022 da 4 milioni di sterline a stagione, mentre la Roma dovrebbe incassare per la sua cessione circa 20 milioni di euro più 6 di bonus. Il giocatore potrebbe sostenere le visite mediche a Londra già nella giornata di domani. Verso la fumata nera invece l'altra trattativa tra giallorossi e Blues per Edin Dzeko che non avrebbe raggiunto un'intesa col club inglese per tornare in Premier League.