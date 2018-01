Juve: Cuadrado sarà operato,fuori 3 mesi

TORINO, 29 GEN - Juan Cuadrado sarà operato per risolvere il problema agli adduttori, trasformatosi in pubalgia. La decisione è stata presa nel pomeriggio, dopo gli esiti della visita specialistica a Monaco di Baviera. Se sarà completato tutto l'iter pre-operatorie in breve tempo, il colombiano potrebbe essere sottoposto a intervento già domani. In caso contrario sarà operato nei prossimi giorni: incerti i tempi di recuperi, che saranno resi noti dopo l'intervento. Cuadrado rischia 2-3 mesi di stop.