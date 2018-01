Dopo 14 anni Julio Cesar nel Flamengo

ROMA, 29 GEN - E' ufficiale: dopo 14 anni, Julio Cesar torna a casa, per vestire la maglia del Flamengo. Il 38enne portiere brasiliano, ex Inter, protagonista del 'Triplete' datato 2010, era senza squadra, dopo l'addio al Benfica. L'esperto portiere torna a casa per tre mesi e giocherà gratuitamente.