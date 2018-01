Diritti tv, lunedì assemblea Lega A

MILANO, 29 GEN - E' convocata per lunedì prossimo l'assemblea della Lega Serie A chiamata a decidere sulla vendita dei diritti tv del campionato per il triennio 2018-21. All'ordine del giorno l'esito della trattativa privata per il Pacchetto Global (tutte le 380 partite del campionato) con gli spagnoli di MediaPro, unico soggetto a partecipare al bando per intermediari indipendenti con un'offerta iniziale di 950 mln di euro più royalties, poco lontano dall'obiettivo fissato a un miliardo e 50 milioni di euro. Se il negoziato non andrà a buon fine, la Lega e l'advisor Infront procederanno con un terzo bando, e infatti all'ordine del giorno c'è anche l'invito a offrire diritti tv a pagamento sul territorio italiano, che potrebbe far tornare in corsa Sky, Mediaset e gli altri soggetti che hanno partecipato al primo bando per gli operatori tradizionali. Lo sviluppo delle trattative con MediaPro - al via da domani - e i possibili scenari saranno analizzati dalla commissione diritti tv della Lega che si riunirà giovedì e venerdì.