Santos, a Gabigol la n.10 che fu di Pelè

ROMA, 29 GEN - Forse i tifosi dell'Inter non ci crederanno, ma la maglia numero 10 del Santos, che non è mai stata ritirata nonostante la leggendaria carriera di O Rei Pelè, sarà indossata nella stagione entrante (in Brasile comincia con l'anno solare e i vari tornei 'estaduais') da Gabigol. L'annuncio è stato dato dal club nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'ex interista, per il quale quello a Vila Belmiro, dove si allena il Santos, è un ritorno alle origini (entrò a far parte delle giovanili quando aveva dieci anni). Il giocatore ha anche posato per i fotografi con la casacca n. 10, prodotta da uno sponsor tecnico italiano, su cui sotto al numero c'è la scritta del 'Gabriel B.'. L'ex nerazzurro, che dopo l'esperienza all'Inter è stato sei mesi al Benfica senza mai incidere, ha spiegato di aver deciso di tornare in Brasile "perché voglio aiutarlo e fare bene, e se ci riuscirò potrei anche tornare in nazionale. E' uno dei miei obiettivi, in estate c'è la Coppa del mondo".