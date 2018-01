Attentato Dortmund: Bartra fra testimoni

BERLINO, 29 GEN - Il difensore spagnolo del Borussia Dortmund, Marc Bartra, ha testimoniato oggi al processo contro l'uomo accusato di avere lanciato l'11 aprile scorso nella città tedesca un ordigno contro il pullman dei padroni di casa, prima di una partita di Champions contro il Monaco. Le esplosioni mandarono in frantumi i finestrini dell'autobus, ferendo il giocatore che subì la frattura al radio, con alcune schegge di vetro che gli si conficcarono nel polso destro. Bartra fu costretto a restare fuori per un mese, a causa anche dell'intervento chirurgico. Bartra, apparso oggi in Tribunale, ha spiegato in una dichiarazione letta dall'avvocato Alfons Becker di "aver temuto per la mia vita e di non rivedere mai più la mia famiglia".