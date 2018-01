Torino: Belotti torna al gol

TORINO, 29 GEN - Dopo il rientro negli ultimi 27' di Torino-Benevento, Andrea Belotti è tornato anche al gol, una tripletta, nella partitella da 60' (30' per tempo) giocata oggi sul campo secondario dello Stadio Filadelfia contro una selezione delle giovanili granata Primavera-Berretti. Doppietta per Boyè. Nella partitella, oltre a Belotti, sono stati impegnati i granata che non hanno giocato ieri in campionato. Gli altri hanno svolto una sessione di 'scarico' in piscina con il preparatore atletico Paolo Solustri.